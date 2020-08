Coronavirus, ultime notizie: oggi 1.071 casi. Tre morti. In calo le terapie intensive (Di sabato 22 agosto 2020) Ancora in aumento le persone che hanno contratto il Sars-Cov-2: 1.071 casi nelle ultime 24 ore, il dato più alto dal 12 maggio. Su anche i tamponi: 77 mila (5 mila circa in più di ieri). In calo invece i morti (3) rispetto a venerdì (9) e le terapie intensive (64, meno 5 di ieri) legate al Covid-19, mentre sono cresciuti i ricoveri con sintomi (924, più 5 di ieri). I contagiati in isolamento domiciliare, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 825. I guariti sono 243. Nella giornata di oggi nel Lazio si è registrato il numero più alto di nuovi casi: 215. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

In Sicilia peggiora la situazione. Aumentano i contagi soprattutto tra i GIOVANIL'Italia, giorno dopo giorno, tra alti e bassi, torna ad essere nel mirino dell'epidemia da coronavirus. I casi dei nuov ...

Covid, è allarme per le quarantene violate: positivi scoperti in strada e al mare

Per i vacanzieri di ritorno da Grecia, Spagna, Malta e Croazia il risultato del tampone arriva in 48-72 ore al massimo, ma c’è chi non ha voglia di aspettare. E così va in strada, al supermercato, in ...

