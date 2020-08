Coronavirus, traghetto bloccato per 5 ore a Genova: c’è un caso sospetto (Di sabato 22 agosto 2020) A Genova un traghetto con 468 persone a bordo è rimasto bloccato per cinque ore: il motivo sarebbe un caso sospetto di Coronavirus tra i passeggeri Continua a spaventare l‘Italia il Coronavirus, con i contagi che non smettono di salire e fanno presagire al peggio. A Genova, un traghetto di rientro da Barcellona viene bloccato in Liguria per ben cinque ore, a causa di un caso sospetto di Coronavirus. Il traghetto Majestic a bordo aveva 468 persone e dopo mezzogiorno è finalmente arrivato il via libera per lo sbarco delle persone. Tutto ciò porta naturalmente a far crescere la paura di un ulteriore aumento dei contagi nel nostro ... Leggi su bloglive

