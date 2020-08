Coronavirus, superati mille contagi. Lazio regione con più nuovi casi (Di sabato 22 agosto 2020) Salgono ancora i contagi di Coronavirus in Italia. Registrati 1.071 casi in più rispetto a ieri. Il totale sale così a 258.136. È quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute che è consultabile sul sito della Protezione Civile. Ma in Italia sono attualmente 64 le persone ricoverate in terapia intensiva con Coronavirus. Rispetto a ieri si registrano 5 casi in meno. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. «Abbiamo superato la soglia psicologica del 1000 nuovi contagi ma questo non deve creare panico. Stiamo controllando di più e in questo modo evitiamo che positivi asintomatici vadano in giro ad infettare ... Leggi su iltempo

