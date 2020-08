Coronavirus, superati i 23 milioni di contagi nel mondo: Italia al sesto posto come numero di vittime (Di sabato 22 agosto 2020) Hanno superato i 23 milioni i contagi di Coronavirus nel mondo, mentre i decessi di persone positive al virus sono già oltre 800mila. Sono i dati diffusi dalla John Hopkins University, secondo cui precisamente i casi mondiali accertati sono 23.009.629 e i decessi 800.566. I Paesi con il maggior numero di contagi sono Stati Uniti (5.633.879), Brasile (3.532.330), India (2.975.701) e Russia (949.531). Quelli con il maggior numero di vittime sono invece Stati Uniti (175.588), Brasile (113.358), Messico (59.610) e India (55.794), seguiti poi da Regno Unito con 41.509 morti e Italia con 35.427 vittime.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

