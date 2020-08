Coronavirus, superati gli 800mila morti per covid nel mondo (Di sabato 22 agosto 2020) I contagi a livello globale hanno superato i 23 milioni. Stati Uniti il paese più colpito. In India il record di casi in un solo giorno Leggi su corriere

