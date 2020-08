Coronavirus, si va verso l’accordo tra Lazio e Sardegna: tamponi all’imbarco da e per l’isola (Di sabato 22 agosto 2020) Reciprocità tra Lazio e Sardegna nell’effettuare i tamponi per il Coronavirus, con test in Sardegna per chi lascia l’isola e test nel Lazio per chi parte per la Sardegna. È questa, secondo quanto appreso dall’agenzia Ansa, la soluzione alla quale starebbero lavorando i tecnici delle due Regioni con la mediazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. L’intesa prevede che il Lazio si faccia carico dei tamponi e test per garantire la sicurezza di chi arriva, come già avviene a Ciampino e Fiumicino, mentre da parte della Sardegna c’è stata l’immediata disponibilità per la ricerca di una soluzione che garantisse la sicurezza di ... Leggi su open.online

