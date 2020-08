Coronavirus, Serie A 2020/21 a rischio? L’allarme del rappresentante dei medici (Di sabato 22 agosto 2020) Sono svariati i casi di calciatori risultati positivi al test per il Coronavirus. Il timore è che i casi continuino ad aumentare, rendendo difficile l’inizio del campionato 2020/21 (previsto per il prossimo 20/21 settembre): le squadre avrebbero infatti difficoltà a svolgere la preparazione precampionato, rendendo necessario lo slittamento dell’inizio. LEGGI ANCHE => Serie A 2020/21: quando … L'articolo Coronavirus, Serie A 2020/21 a rischio? L’allarme del rappresentante dei medici NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Il Coronavirus torna a far paura, i numeri crescono rapidamente, e più calciatori di Serie A sono risultati positivi negli ultimi giorni: è a rischio l'inizio della Serie A 2020/2021, come dichiarato ...Due giocatori della Recanatese positivi al Covid e altri sei compagni di squadra in quarantena per contatti pregressi. E’ la stessa società leopardiana, che anche la prossima stagione disputerà il cam ...