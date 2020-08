Coronavirus, scontro tra i governatori. De Luca: «Pronto a chiudere la Campania». Bonaccini e Toti: «Per ora nessun blocco» (Di sabato 22 agosto 2020) «blocco di spostamenti tra le Regioni? In questo momento mi pare di no. Dopodiché si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e governo. Insomma in questo momento mi pare di no. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena». Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal Meeting di Rimini risponde in maniera chiara a chi gli chiede se possa profilarsi, con l’aumento dei contagi da Coronavirus, la possibilità di limitare nuovamente la mobilità tra le Regioni. Il dibattito è stato innescato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca: «A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la ... Leggi su open.online

LegaSalvini : PUGLIA, #SALVINI-LOPALCO SUI 5 RAGAZZI RICOVERATI: 'CAMPAGNA ELETTORALE SU BUGIE E TERRORE' - Affaritaliani : Coronavirus, scontro tra Regioni Bonaccini-Toti: per ora no blocchi - Affaritaliani : Coronavirus, scontro tra Regioni. Bonaccini-Toti: per ora no chiusure - occhio_notizie : Scontro tra Governatori sulla chiusura delle regioni per contenere l'epidemia - Agenparl : Coronavirus: Frailis (Pd), nessuno scontro tra Sardegna e Lazio, Deidda fa solo confusione - -