Coronavirus Sardegna, parla ragazzo positivo: “Non sono mai andato in discoteca” (Di sabato 22 agosto 2020) Tra i giovani romani positivi al Coronavirus di ritorno della Sardegna, uno ha voluto dire la sua. Sostiene di non essersi mai recato in discoteca, ma solo in spiaggia. I medici del dipartimento Prevenzione dell’ASL Roma 4, impegnati nei test a Bracciano, dicono che la Sardegna è una catastrofe. La ricerca è per i giovani … L'articolo Coronavirus Sardegna, parla ragazzo positivo: “Non sono mai andato in discoteca” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

