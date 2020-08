Coronavirus Regione Lazio: oggi 215 nuovi positivi e zero decessi (Di sabato 22 agosto 2020) “oggi nel Lazio si registrano 215 casi e zero decessi, di questi il 61% sono link di rientro. oggi è record di positivi, mai così tanti, legati prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare. Rivolgo un appello ai giovani fate attenzione soprattutto ai vostri familiari e alle persone più care e se siete in attesa dell’esito del referto è opportuno rimanere isolati e non avere ... Leggi su romadailynews

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - fanpage : #Coronavirus #Lombardia I contagi sono in aumento in tutta la regione e soprattutto a #Milano - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+51) e nessun contagio a Pavia. Come ogni giorno, sulla homepage del sito de… - leonzan75 : RT @ultimenotizie: Dopo i 22 di ieri e i 17 di giovedì, sono 18 i nuovi casi di #coronavirus accertati nell'ultimo giorno in #Umbria. Invar… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio, è record di contagi #Coronavirus #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, caos rientri, Bonaccini a De Luca: "No ai blocchi tra Regioni" la Repubblica Coronavirus, traghetto bloccato per 5 ore a Genova: c’è un caso sospetto

sopratutto per quanto riguarda le regioni più colpite. Nella giornata di oggi, un traghetto proveniente da Barcellona è stato bloccato a Genova per cinque ore per un caso sospetto di Coronavirus.

Coronavirus Veneto, altri 58 positivi nella notte, ma nessuna vittima. In isolamento 104 persone in meno

Coronavirus Veneto, c'erano stati 141 nuovi positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore e oggi, sabato 22 agosto, alle 8 si segnala che i positivi al Covid sono saliti a 21.810 ovvero 58 in più di ieri ser ...

