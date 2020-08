Coronavirus, per difendersi dal rientro dei turisti la Germania prepara un registro elettronico (Di sabato 22 agosto 2020) Mentre l'Italia cerca di difendersi dai contagi che viaggiano con le vacanze estive, il governo di Berlino ha commissionato un database digitale per chi rientra dalle zone a rischio Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, caos rientri. Dal blocco della mobilità alla scuola, le regioni si dividono la Repubblica Coronavirus, Lombardia: curva sale del 6%. a Bergamo (per la prima volta) zero nuovi casi

Milano, 22 agosto 2020 -In Lombardia sono stati eseguiti quasi 13.000 tamponi (12.957 per l'esattezza), non si registra alcun decesso, aumentano guariti e dimessi (+103), diminuiscono i ricoveri nelle ...

Covid Italia, bollettino oggi 22 agosto: 1.071 contagi in 24 ore. È il dato più alto dal 12 maggio

Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a quota 32. 301. L'Unità di crisi ha comunicato un decesso avvenuto nei giorni scorsi e in seguito collegato al Covid-19. Per oggi non ci sono state ...

