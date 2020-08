Coronavirus Ostia, provvedimento di chiusura anche per il Kursaal (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo lo stabilimento “La Spiaggia”, la Asl Roma 3 ha deciso di prendere, a scopo cautelativo, lo stesso provvedimento anche per il Kursaal, sospendendone l’attività per limitare il rischio di contagio del Coronavirus sia per i clienti che per il personale. Ieri i controlli effettuati a Ostia sono stati capillari e, dopo la scoperta dei ragazzi positivi allo stabilimento La Spiaggia, si è saputo che gli stessi giovani avrebbero utilizzato gli impianti sportivi del Kursaal nei giorni immediatamente successivi a Ferragosto: da qui la decisione di far chiudere anche questo stabilimento per il tempo necessario ai controlli e alla sanificazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

