Coronavirus: Oms “La pandemia durerà fino al 2022” (Di sabato 22 agosto 2020) L’Oms ha fatto sapere che secondo i dati attuali sulla circolazione del virus la pandemia potrebbe durare fino al 2022. Il Coronavirus in Italia e nel mondo, infatti, non ha rallentato la sua corsa. La curva epidemiologica dei contagi continua a salire e l’unica speranza degli esperti è la rapida produzione di un vaccino efficace. Oms: la pandemia durerà almeno altri due anni Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa ha affermato che la speranza è quella di riuscire a sconfiggere la pandemia da Coronavirus entro i prossimi due anni, come successe con l’influenza spagnola del 1918. Tuttavia vivere nell’era tecnologica è un’arma a doppio taglio, come sottolineato dallo ... Leggi su notizieora

