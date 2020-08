Coronavirus: oltre mille i nuovi contagi, 3 morti, il 22 agosto. Per la prima volta nessun contagio a Bergamo (Di sabato 22 agosto 2020) Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. In calo i tamponi: 77 mila, oltre 5mila in più rispetto a ieri Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: oltre 800mila i decessi nel mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus: oltre mille i nuovi contagi, 3 morti, il 22 agosto. Per la prima volta nessun contagio a Bergamo

ROMA – Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo ...

