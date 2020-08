Coronavirus: oltre 800mila i decessi nel mondo (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - Sono ad oggi più di 800mila i decessi per Coronavirus nel mondo, stando ad un conteggio della Afp., ANSA,. Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - fanpage : Oltre 1000 focolai di #Covid_19 scoppiati tra il 10 e il 16 agosto - fattoquotidiano : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - iconanews : Coronavirus: oltre 800mila i decessi nel mondo - GiaPettinelli : Coronavirus: oltre 800mila i decessi nel mondo - Europa - ANSA -