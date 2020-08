Coronavirus, oltre 100 milioni di bambini non potrebbero vaccinarsi contro il morbillo (Di sabato 22 agosto 2020) Il numero di infezioni da morbillo in tutto il mondo potrebbe aumentare a seguito del Coronavirus poiché i paesi sono costretti a sospendere i programmi di vaccinazione. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato di temere che oltre 117 milioni di bambini possano perdere la vaccinazione contro il morbillo, che ha ucciso 140.000 persone nel 2018. I funzionari temono che 37 paesi in cui il virus mortale rappresenta una grave minaccia possano ritardare i programmi di immunizzazione, con 24 paesi che già sospendono i loro sforzi poiché l'attenzione è focalizzata sul contenimento e sulla prevenzione della diffusione di Covid-19.Una dichiarazione congiunta dell'OMS, della Croce Rossa americana, dei Centri statunitensi per il ... Leggi su ilfogliettone

fanpage : Oltre 1000 focolai di #Covid_19 scoppiati tra il 10 e il 16 agosto - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - fattoquotidiano : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - sportface2016 : #COVID19 #Coronavirus LIVE – Contagi aggiornati oggi, sabato 22 agosto, morti e guariti in Italia e nel mondo: ol… - peucezia : RT @RaiNews: #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2.000 nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: oltre 800mila i decessi nel mondo - Ultima Ora Agenzia ANSA Potenziata la presenza social del Dipartimento regionale del lavoro

AOSTA. Il Dipartimento del lavoro dell'Amministrazione regionale è adesso raggiungibile anche tramite diversi canali social. È l'effetto del lockdown per il coronavirus che, con la chiusura degli uffi ...

Covid, nel mondo quasi 23 milioni di casi e 800mila morti

Milano, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Si avvicina a quota 23 milioni il numero di casi di Covid-19 nel mondo. Secondo il centro di ricerca dedicato della Johns Hopkins University, ad oggi il dato globa ...

AOSTA. Il Dipartimento del lavoro dell'Amministrazione regionale è adesso raggiungibile anche tramite diversi canali social. È l'effetto del lockdown per il coronavirus che, con la chiusura degli uffi ...Milano, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Si avvicina a quota 23 milioni il numero di casi di Covid-19 nel mondo. Secondo il centro di ricerca dedicato della Johns Hopkins University, ad oggi il dato globa ...