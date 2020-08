Coronavirus, nuovo balzo in Abruzzo, +24, anche giovanissimi tra i 18 e 23 anni (Di sabato 22 agosto 2020) L'Aquila - nuovo balzo dei contagi in Abruzzo dopo i 23 di ieri: sono 24 i nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Insieme a quello di ieri, è uno dei dati più alti registrati negli ultimi tre mesi. Aumentano gli attualmente positivi, che sono 313: trenta pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, 280 in isolamento domiciliare. Tra i nuovi positivi giovani e giovanissimi: almeno sei tra 18 e 23 anni. Nessuna guarigione recente: il totale è fermo a 2.843. Bilancio delle vittime invariato, 472: non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio. Dei 24 nuovi casi, 8 riguardano pazienti domiciliati o residenti in provincia dell'Aquila, 5 nel Chietino, 7 nel Pescarese, 3 nel Teramano e uno fuori regione. Cinque casi a Sulmona (L'Aquila), quattro a Ortona ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...

Sono ormai trascorsi oltre cinque mesi da quel 10 marzo, data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sottoscrisse un DPCM secondo cui era stata posta la quarantena obbligatoria ...

