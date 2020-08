Coronavirus nel Lazio, è record di positivi: oggi 215 casi. D’Amato ai giovani: ‘Non sentitevi invincibili, il virus può creare seri problemi a voi e i vostri cari’ (Di sabato 22 agosto 2020) Sono 215 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24h nel Lazio. Di questi il 61% ha un link di rientro e molti casi sono collegati ai rientri dalla Sardegna. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, l’assessore alla Sanità: ‘Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna’ Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: 63 i casi nelle ultime 24h e di questi cinquantuno sono di rientro, quaranta con link da Sardegna, due da Spagna, tre da Slovenia, due da Stati Uniti, due da Emilia-Romagna e due da Campania. Due i casi con un link al cluster della casa di cura delle Ancelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel Lazio 215 nuovi casi: mai così tanti neanche nel lockdown #coronavirus - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - GhigoTrieste : RT @Arianna5422: #Coronavirus, impennata di casi nel Lazio: 215 in un giorno Da qui al 20 settembre, giorno dell'elezioni, ci sarà un aume… - Mariang15709842 : RT @Arianna5422: #Coronavirus, impennata di casi nel Lazio: 215 in un giorno Da qui al 20 settembre, giorno dell'elezioni, ci sarà un aume… -