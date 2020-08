Coronavirus, Musumeci ordina la chiusura degli spazi per i migranti in Sicilia (Di sabato 22 agosto 2020) "La regione non può continuare a subire questa invasione di migranti". Il governatore annuncia la firma di un'ordinanza per lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. "Si attivi un ponte-aereo immediatamente per portarli via da qui" Leggi su repubblica

MediasetTgcom24 : Lampedusa, Nello Musumeci: 38 nuovi migranti positivi al coronavirus #NelloMusumeci - cronaca_news : Coronavirus, Musumeci ordina la chiusura degli spazi per i migranti in Sicilia - canalesicilia : #CoronaVirus - Musumeci dispone la chiusura di tutti gli spazi per #Migranti - - giornalenisseno : ++Coronavirus, Musumeci dispone la chiusura di tutti gli spazi per migranti++ - eurolex2015 : RT @autocostruttore: Lampedusa, Nello Musumeci: 38 nuovi migranti positivi al coronavirus -