Coronavirus, Musumeci dispone la chiusura di tutti gli spazi per migranti (Di sabato 22 agosto 2020) 'La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l'ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza ... Leggi su cataniatoday

MediasetTgcom24 : Lampedusa, Nello Musumeci: 38 nuovi migranti positivi al coronavirus #NelloMusumeci - repubblica : Coronavirus, Musumeci ordina la chiusura degli spazi per i migranti in Sicilia - Rota3Anna : Coronavirus e migranti, Musumeci: 'Sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza': - paoloigna1 : @OCCHIOCHETIVEDO @repubblica Te lo invio proprio per vedere che anche Il governatore siciliano non brilla neanche l… - Giacomo2500 : -