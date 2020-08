Coronavirus, l’attacco di Rita Dalla Chiesa ai turisti in Sardegna (Di sabato 22 agosto 2020) Ancora un attacco per quanto riguarda il Coronavirus. Questa volta è Rita Dalla Chiesa a pubblicare uno sfogo contro i turisti in Sardegna Tanti turisti volati in Sardegna per trascorrere le vacanze in relax sono stati trovati positivi al loro rientro. E così è arrivato lo sfogo della conduttrice Rita Dalla Chiesa attraverso il suo … L'articolo Coronavirus, l’attacco di Rita Dalla Chiesa ai turisti in Sardegna è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, L'ATTACCO DEL PRESIDENTE DELLA SARDEGNA SOLINAS: VOLEVO I TAMPONI PER TUTTI MA... - ziowalter1973 : CORONAVIRUS, L'ATTACCO DEL PRESIDENTE DELLA SARDEGNA SOLINAS: VOLEVO I TAMPONI PER TUTTI MA... - tino_sturmer : @BeppeSala come minimo chiedi scusa! somaro! “Noi ci ricorderemo dove andare a fare le ferie” idiota! #20agosto… - RobertoZucchi11 : CORONAVIRUS, L'ATTACCO DEL PRESIDENTE DELLA SARDEGNA SOLINAS: VOLEVO I TAMPONI PER TUTTI MA... - bianca_caimi : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, L'ATTACCO DEL PRESIDENTE DELLA SARDEGNA SOLINAS: VOLEVO I TAMPONI PER TUTTI MA... -

