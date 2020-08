Coronavirus, la corsa del contagio non si ferma: superata quota 1000 in 24 ore (Di sabato 22 agosto 2020) Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus Italia. Dopo il balzo degli ultimi due giorni (ieri +947, due giorni fa +845) oggi la Protezione Civile ha registrato oggi un aumento di +1.071. Per quanto riguarda i decessi, invece, le nuove vittime sono 3, a fronte delle 9 di ieri e le 6 di due giorni fa. In totale, le morti legate al Covid-19 salgono a 35.430. Il bilancio dei contagi registrati fin dall’inizio del monitoraggio è di 258.136. Gli attualmente positivi sono invece 17.503 (ieri 16.678). La situazione più difficile nel Lazio. “Oggi si registrano zero decessi e 215 casi, di questi il 61% sono link di rientro. Oggi è record di positivi, mai così tanti, legati in modo prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ... Leggi su caffeinamagazine

giuseppeargent3 : @VittorioSgarbi Coronavirus. E' iniziata la corsa al lockdown tra i Governatori ignoranti ed incompetenti che non h… - giuseppeargent3 : @beppe_grillo Coronavirus. E' iniziata la corsa al lockdown tra i Governatori ignoranti ed incompetenti che non han… - giuseppeargent3 : @matteosalvinimi Coronavirus. E' iniziata la corsa al lockdown tra i Governatori ignoranti ed incompetenti che non… - giuseppeargent3 : @GiuseppeConteIT Coronavirus. E' iniziata la corsa al lockdown tra i Governatori ignoranti ed incompetenti che non… - giuseppeargent3 : Coronavirus. E' iniziata la corsa al lockdown tra i Governatori ignoranti ed incompetenti che non hanno capito che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus corsa Coronavirus, corsa al vaccino. Oms: "No a nazionalismi" Giornale della Protezione civile Chiuso stabilimento a Ostia: paura per festa in spiaggia con 8 ragazzi positivi

Otto ragazzi tra i 20 e i 25 anni tornati da una vacanza in Emilia Romagna sono risultati positivi al coronavirus. Al loro rientro a Roma hanno partecipato, la notte di Ferragosto, a una festa organiz ...

Toti: "Sto diventando più federalista che autonomista"

Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del suo intervento al ... l'architettura dell'Italia alla prova". "Il coronavirus - ha aggiunto Toti - ha cambiato un ...

Otto ragazzi tra i 20 e i 25 anni tornati da una vacanza in Emilia Romagna sono risultati positivi al coronavirus. Al loro rientro a Roma hanno partecipato, la notte di Ferragosto, a una festa organiz ...Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del suo intervento al ... l'architettura dell'Italia alla prova". "Il coronavirus - ha aggiunto Toti - ha cambiato un ...