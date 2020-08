Coronavirus, la città simbolo della ferocia del Covid a zero contagi. A Bergamo e provincia non succedeva da febbraio (Di sabato 22 agosto 2020) Città simbolo della ferocia di Covid – con le bare dei morti portate via dall’esercito e gli ospedali al collasso – Bergamo, unica città che non ballava e non cantava durante il lockdown, tira un sospiro di sollievo. Oggi in città e provincia non sono stati nuovi casi di positività al Coronavirus. Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha iniziato a mettere in ginocchio la Bergamasca, che è presto diventata una delle province più colpite nel mondo dal virus. Proprio a Bergamo tra metà marzo e metà aprile si erano poi registrati i picchi di contagiati anche di svariate centinaia ogni giorno con centinaia di vittime, tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

