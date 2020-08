Coronavirus Italia, numeri spaventosi nelle ultime 24 ore. Ecco cosa sta succedendo (Di sabato 22 agosto 2020) Nel Lazio si registrano oggi, sabato 22 agosto, ben 215 casi con zero decessi. Sei casi su dieci sono di rientro dalle vacanze e il 45 per cento, 97 casi, sono legati alla Sardegna e si tratta soprattutto di ragazzi asintomatici. "In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare. Rivolgo un appello ai giovani fate attenzione soprattutto ai vostri familiari e alle persone più care e se siete in attesa dell’esito del referto è opportuno rimanere isolati e non avere frequentazioni. Non sentitevi invincibili perché il virus è subdolo e può creare seri problemi a voi e i vostri cari", ... Leggi su howtodofor

ClaMarchisio8 : La nostra è una delle tante storie dell’Italia, fatta di piccole e medie imprese contagiate dalla voglia di reagire… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia 947 nuovi casi (mai così tanti dal 14 maggio) e 9 decessi. Tamponi in calo… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - Marinella57pc : RT @Satori_XVII: @AndreaRubi2019 Che poi non è vero per niente che muoiono solo quelli che hanno patologie. Il coronavirus attacca organi e… - AbePierluigi : RT @Th3_Smoking_Man: @HuffPostItalia Cazzo da che pulpito! “In Italia il virus non c’è... eh, eh... quindi è più giusto preoccuparsi dei fu… -