Coronavirus Italia: i nuovi contagi superano di nuovo quota 1000. Picco più alto da maggio (Di sabato 22 agosto 2020) Numeri che fanno di nuovo paura, quelli dei dati del bollettino del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. I nuovi contagi sfondano il tetto dei 1000 ma fortunatamente calano i ricoverati i terapia intensiva, il dato che fa più paura. Intanto s’infiamma la polemica tra le Regioni, il governatore della Campania De Luca spinge per nuove chiusure, proposta che al momento trova il freno di Bonaccini. Trema invece il Lazio, diventata la Regione con maggior numeri di contagi. Il bollettino del 22 agosto Nelle ultime 24 ore si contano 1071 nuovi positivi al Coronavirus, su 77mila tamponi effettuati. Tra le Regioni più colpite ci sono il Lazio, con 215 ... Leggi su thesocialpost

