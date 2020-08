Coronavirus, in Italia superati i mille positivi: +1.071 (ieri +947). Scendono i morti: +3 (ieri +9) – Il bollettino della Protezione Civile (Di sabato 22 agosto 2020) Il bollettino del 22 agosto Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus Italia. Dopo il balzo degli ultimi due giorni (ieri +947, due giorni fa +845) oggi la Protezione Civile ha registrato un aumento di +1.071. Per quanto riguarda i decessi, invece, le nuove vittime sono 3, a fronte delle 9 di ieri e le 6 di due giorni fa. In totale, le morti legate al Covid-19 salgono a 35.430. Il bilancio dei contagi registrati fin dall’inizio del monitoraggio è di 258.136. Gli attualmente positivi sono invece 17.503 (ieri 16.678) Nell’ultima giornata sono stati analizzati 77.647 tamponi ieri ... Leggi su open.online

