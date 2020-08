Coronavirus, in Germania chiudono 100 scuole appena riaperte (Di sabato 22 agosto 2020) Altri problemi legati all’emergenza Coronavirus nelle scuole in Germania: dopo la ripartenza ufficiale, tanti istituti sono stati chiusi completamente o solo in parte L’emergenza Coronavirus sta mettendo in grossa difficoltà anche la Germania con nuovi casi positivi. Come riporta il portale online de “Il Corriere” è tornato a parlare il portavoce del Ministero della Cultura … Leggi su viagginews

Corriere : Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole - Corriere : Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole - fattoquotidiano : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - gelonet75 : RT @ErmannoKilgore: Per quelli che lo menano all’#Azzolina e hanno soluzioni per tutto. - VienDalMare84 : RT @ErmannoKilgore: Per quelli che lo menano all’#Azzolina e hanno soluzioni per tutto. -