Coronavirus in Campania, nuovi positivi e guariti: il bollettino ufficiale (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sessanta i nuovi casi positivi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 4 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi regionale nell’ultimo bollettino, diramato alle ore 16,45 di oggi, sabato 22 agosto; i nuovi casi di positività sul territorio regionale sono emersi dall’analisi di 4.269 tamponi. Complessivamente, dall’inizio della pandemia di Coronavirus, sono 5.584 i casi accertati che si sono registrati in Campania, a fronte di 379.352 tamponi analizzati in totale. Quattro i guariti nelle ultime ore, mentre non si registrano nuovi decessi. Questo il ... Leggi su anteprima24

