Coronavirus in aeroporto | la denuncia dei lavoratori | ' Contagiato un addetto alla security'

Un dipendente della Sac Service addetto alla security dell' aeroporto di Catania si sarebbe ammalato in seguito al contagio da Coronavirus. I colleghi appartenenti alla stessa squadra del dipendente ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aeroporto Coronavirus, a Roma ancora controlli per chi torna dalle vacanze: 8 positivi negli aeroporti RomaToday Rientri dall'estero Finora 16 positivi su 4339 tamponi

Nelle ultime 24 ore i tamponi eseguiti per lo screening dei viaggiatori provenienti da Croazia, Spagna, Malta e Grecia sono arrivati a quota 4339. Delle persone che si sono sottoposte al tampone per v ...

Ansia Roma, Zaniolo ha paura di essere positivo al Coronavirus

Zaniolo ha paura e anche la Roma. Lo stesso Fonseca è in apprensione. Se oggi Nicolò risulterà positivo sarà costretto a fare la quarantena di due settimane e dovrà saltare anche la Nazionale, che si ...

