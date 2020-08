Coronavirus, impennata di contagi nel Lazio: 215, soprattutto giovani e asintomatici. Il 61% viene dai rientri (Di sabato 22 agosto 2020) Sono 215 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi nella Regione Lazio. Una crescita costante negli ultimi giorni, che fa segnare oggi un record di positivi: sono in prevalenza giovani e asintomatici. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha spiegato che il 61% dei nuovi casi sono link di rientro. Di questi il 45%, ovvero 97 casi, sono legati a persone di ritorno dalla Sardegna. La tendenza a un abbassamento dell’età media dei contagiati è confermata anche qui: «Sono in prevalenza giovani e asintomatici – ha spiegato D’Amato – In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma ... Leggi su open.online

