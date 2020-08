Coronavirus, impennata dei contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA – Superati i mille contagi da covid nelle ultime 24 ore. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 1.071 nuovi casi e 3 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 258.136 mentre i deceduti arrivano a 35.430. Gli attualmente positivi sono 17.503 con un incremento di 825 rispetto a ieri. Le Regioni con piu’ casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (215), Lombardia (185), Veneto (160), Emilia Romagna (80). Leggi su dire

