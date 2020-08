Coronavirus, il virologo Crisanti: “Serve un piano per quadruplicare i tamponi, dobbiamo arrivare a 300mila al giorno” (Di sabato 22 agosto 2020) Serve “un piano nazionale di sorveglianza per quadruplicare la nostra capacità di effettuare tamponi. Questa attività strategica per il nostro Paese non può essere lasciata in bali’a delle diverse impostazioni delle Regioni”. Lo dice in un’intervista a Il fatto Quotidiano Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e virologia dell’Università di Padova. La sfida “è creare sistema di sorveglianza attiva capillare e omogenea su tutto il territorio, che ci permetta di tornare a lavorare, a votare, ad andare a scuola“ spiega. Per questo “dobbiamo portare la nostra capacità giornaliera di effettuare tamponi dai 70 mila attuali a circa 250-300 mila tamponi al giorno”. Ci ... Leggi su meteoweb.eu

