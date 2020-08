Coronavirus, il virologo Burioni bacchetta Boldi: “No, non fa ridere” (Di sabato 22 agosto 2020) “No, non fa ridere. Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti“: con poche parole Roberto Burioni bacchetta Massimo Boldi. Via social il virologo commenta un post del comico che sul Coronavirus la pensa così: “Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene – aveva scritto l’attore su Facebook il 20 agosto -. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati“. “Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con ... Leggi su meteoweb.eu

