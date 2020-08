Coronavirus, il report ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato grazie al contact tracing (Di sabato 22 agosto 2020) Il 63,8% dei nuovi casi di Covid-19 diagnosticati tra il 3 e il 16 agosto è stato trovato grazie alla intensa attività di indagine con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti oltre che di screening. Il dato è contenuto nel bollettino settimanale sull’evoluzione dell’epidemia pubblicato oggi dall’Istituto Superiore di Sanità. Nel dettaglio nel periodo considerato il 31,5% nell’ambito di attività di contact tracing mentre il 32,3% dei nuovi casi è stato identificato tramite attività di screening. I rimanenti casi sono stati identificati in quanto sintomatici (31,2%) o non è riportata la ragione dell’accertamento diagnostico ... Leggi su meteoweb.eu

Bergamo, 22 agosto 2020 - La situazione resta ancora pesante. Ma si vede qualche segnale incoraggiante, come ha sottolineato Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di commercio di Bergamo che ha pre ...CORONAVIRUS IN VENETO E A TREVISO. A venerdì sera sono 102 gli esami positivi al Coronavirus conteggiati in tutta la regione. I ricoverati nelle aree non critiche sono passati da 122 a 124 (tra di lor ...