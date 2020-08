Coronavirus, il piano per le zone rosse: ecco chi rischia un nuovo lockdown (Di sabato 22 agosto 2020) Il fatto che ieri in Italia si siano sfiorati i mille casi giornalieri sta portando il governo a pensare a come muoversi. La possibilità che vengano chiusi i confini tra le regioni sembra esclusa e si starebbe invece pensando a disporre delle zone rosse locali. Anche perché i governatori stanno chiedendo a gran voce, a chi dovrebbe governare il paese, di prendere posizione. Altrimenti lo faranno loro. Primo fra tutti il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che tra due settimane deciderà se chiedere di limitare la mobilità tra Regioni. Ingressi solo in caso di salute o lavorativi. La richiesta dipenderà anche dalla situazione registrata nelle altre regioni italiane. L’ipotesi non sembra però piaciuta al governo che ha reagito con freddezza. I ministri della Salute Roberto ... Leggi su howtodofor

MassimGiannini : RT @LaStampa: Il commissario per l’emergenza: «Vergognose le speculazioni denunciate dall’Anticorruzione». - albertolupini : Crisanti: Serve piano anti-contagio e trecentomila tamponi al giorno - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Crisanti: Serve piano anti-contagio e trecentomila tamponi al giorno - PalazzoAntonio : Quindi bastano litri di gel per risolvere il problema Poveri noi Coronavirus, Domenico Arcuri: “Mascherine e 170 m… - FPanunzi : Ma il gel per i capelli? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus piano Covid Italia, si teme l'onda di fine agosto: il virus corre troppo veloce Il Messaggero Covid, un vaccino per l’Ue: l’accordo su 225 milioni di dosi

L’Unione europea non vuole rimanere indietro nella corsa al vaccino e stringe un accordo con un’altra azienda farmaceutica. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von de ...

Settimana in rosso per le Borse europee, Fed e Bce suonano l'allarme crescita

Settimana in calo per le Borse europee, che si sono fatte scoraggiare dai numeri sulla diffusione dei contagi e dai timori sull'economia, dopo che Federal Reserve e Bce hanno suonato l'allarme sulla c ...

L’Unione europea non vuole rimanere indietro nella corsa al vaccino e stringe un accordo con un’altra azienda farmaceutica. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von de ...Settimana in calo per le Borse europee, che si sono fatte scoraggiare dai numeri sulla diffusione dei contagi e dai timori sull'economia, dopo che Federal Reserve e Bce hanno suonato l'allarme sulla c ...