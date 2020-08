Coronavirus, il bollettino di oggi: record di tamponi (Di sabato 22 agosto 2020) Tra i più alti di sempre il numero di tamponi: 77.674. Il Lazio registra un’impennata che non si vedeva da fine marzo. Zero decessi in Lombardia e calano i numeri in terapia intensiva. Sono 1071 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 22 Agosto 2020 dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A far registrare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

