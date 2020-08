Coronavirus, il bollettino del 22 agosto: in Italia nuovi contagi sopra mille, in Sicilia 48 casi (Di sabato 22 agosto 2020) Non si ferma la crescita della curva epidemica in Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale così... Leggi su feedpress.me

