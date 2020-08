Coronavirus, i nuovi contagi superano quota 1000: boom di casi di rientro nel Lazio, in Sicilia +48 (Di sabato 22 agosto 2020) Sono oltre mille i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore.Il Coronavirus continua a mettere in difficoltà il Paese. I casi di positività, infatti, sono tornati ad aumentare dopo il lockdown e, adesso, i numeri mettono nuovamente paura. I nuovi casi, quest'oggi, sono 1071. Un dato talmente grave non si registrava dallo scorso 12 maggio. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale così a 258.136 unità. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono attualmente 16.515 (+5,25%). Più o meno stabile, invece, il numero dei pazienti ricoverati. I nuovi positivi, infatti, appaiono per lo più asintomatici. Tre, infine, i morti.L'Istituto Superiore di ... Leggi su mediagol

