Coronavirus, i dati nel mondo: oltre 800mila morti e 23 milioni di contagiati. In Germania oltre 2mila infetti in 24 ore (Di sabato 22 agosto 2020) Il Coronavirus continua a mietere vittime: sono oltre 800mila le persone morte per essere state infettate da Sars Cov 2. Nel mondo ormai sono stati superati i 23 milioni di casi secondo i dati aggiornati dalla Johns Hopkins University. In Europa Francia, Spagna e soprattutto Germania sembrano al centro di una nuova ondata di contagi. Sono più di 2mila i contagi registrati in 24 ore e sette i decessi nel paese guidato da Angela Merkel, situazione che il Robert Koch Institute definisce “preoccupante”, riferendo di contagi in diversi ambienti, che includono case di riposo, ospedali e scuole, ma “soprattutto fra viaggiatori e nel contesto di eventi religiosi e familiari”. Nella lista mondiale dei Paesi con ... Leggi su ilfattoquotidiano

