Coronavirus | gli esperti mettono in guardia | “Vaccino fondamentale | ma il Covid-19 non andrà via”

Il Coronavirus sarà presente "per sempre" e probabilmente ci sarà bisogno di "vaccinazioni regolari" per combatterlo. E' l'avvertimento lanciato da un membro del gruppo consultivo scientifico del governo britannico per le emergenze (Sage). Sir Mark Walport, ex capo consigliere scientifico, ha detto al programma Today della BBC Radio 4 che la pandemia verrebbe messa sotto controllo.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli aeroporti romani sono primi per salute e sicurezza dei viaggiatori La Stampa Coronavirus, OMS: la pandemia durerà minimo due anni

A otto mesi dalla sua prima comparsa in Cina, il Coronavirus continua a causare sempre più morti. La OMS è stata chiara: durerà minimo altri due anni. Passeranno minimo due anni prima che potremo dir ...

Su oltre 10mila tamponi 82 nuovi positivi (9 a Parma), di cui 44 asintomatici da screening regionali

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.708 casi di positività, 82 in più rispetto a ieri, di cui 44 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di co ...

