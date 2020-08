Coronavirus. Giannini (Lega): bene presidio sanitario Porto Civitavecchia (Di sabato 22 agosto 2020) “Grazie alla Lega riconosciuta l’importanza di aprire un presidio covid nel Porto di Civitavecchia” “Lo avevamo richiesto da tempo. Oggi, finalmente, il governatore Zingaretti ha dato ascolto alle richieste della Lega istituendo un presidio sanitario al Porto di Civitavecchia per i passeggeri di ritorno dalla Sardegna”. Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commssione Sanità. “Ci auguriamo a questo punto che siano effettuati più tamponi possibili al fine di prevenire i cosiddetti ‘contagi di rientro’ che colpirebbero numerose famiglie e cittadini del Lazio e che analoga iniziativa sia ... Leggi su romadailynews

Civitavecchia – "L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato non faccia scaricabarile: i cittadini laziali sono giustamente preoccupati per come la nostra Regione sta gestendo il rientro dalle v ...