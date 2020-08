Coronavirus, Germania: a Berlino 41 scuole richiuse per casi di Covid-19 (Di sabato 22 agosto 2020) A Berlino sono state richiuse 41 scuole per casi di contagio di Covid-19 appena due settimane dopo la riapertura. Lo riporta il Guardian. Nella capitale tedesca in totale sono 825 le scuole aperte ma gia’ decine di insegnanti e centinaia di studenti sono in quarantena. Berlina è stata una delle prime città in Germania a riaprire le sue scuole dopo le vacanze estive. I bambini sono obbligati a indossare la mascherina nei corridoi, durante le pause e quando entrano in classe, ma possono toglierla una volta seduti al loro posto e iniziata la lezione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole - Corriere : Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati nel mondo: oltre 800mila morti e 23 milioni di contagiati. In Germania oltre 2mila infetti in 24 o… - 70_avelino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati nel mondo: oltre 800mila morti e 23 milioni di contagiati. In Germania oltre 2mila infetti in 24 o… -