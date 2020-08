Coronavirus Germania, 2mila contagi in 24 ore: mai così tanti (Di sabato 22 agosto 2020) E’ emergenza Coronavirus anche in Germania, dove per la prima volta ci sono 2mila contagi in 24 ore. Per la Banca Mondiale rischio povertà per 100 milioni. Non si arresta l’emergenza Coronavirus, con la pandemia che inizia a far paura anche alla Germania. Infatti nel paese tedesco, ogni giorno viene registrato un aumento di nuovi … L'articolo Coronavirus Germania, 2mila contagi in 24 ore: mai così tanti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole - fattoquotidiano : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - Corriere : Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole - marfiolecce2 : RT @ErmannoKilgore: Per quelli che lo menano all’#Azzolina e hanno soluzioni per tutto. - uandarin : RT @Corriere: Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole -