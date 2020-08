Coronavirus, ecco anche l’inquinamento marino: nelle reti da pesca trovati guanti e mascherine (Di sabato 22 agosto 2020) Non bastavano le bottiglie, le buste di plastica, i bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie o gli pneumatici. Le conseguenze della pandemia si riflettono anche su oceani e mare: a inquinarli ci sono anche i guanti e le mascherine, che ineluttabilmente finiscono nelle reti da pesca. Un danno ambientale ma anche per le attività marittime, denunciato da Fedagripesca Confcooperative che ha raccolto le segnalazioni dei pescatori lungo le coste italiane. “È impressionante la quantità di mascherine e guanti che porto a terra con le mie reti”, racconta all’Ansa Pietro, pescatore del Tirreno. “Va trovata una ... Leggi su ilfattoquotidiano

