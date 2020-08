Coronavirus, due ventenni positivi nel Napoletano (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco. A comunicarlo è il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, che in una nota precisa come si tratti ”dell’accertata positività, a mezzo tampone, di due giovani – l’uno di 22 anni, l’altro 23 – attualmente in isolamento domiciliare di rientro da un soggiorno estivo in località turistiche italiane”. Sale a tre il numero dei soggetti positivi al Covid-19 residenti nella città vesuviana, tutti asintomatici. ”È una fase delicata – dice il primo cittadino – ma prevedibile anche per la nostra città. Continuiamo a registrare una diffusione del contagio, in particolare, tra i più giovani e anche in questo caso i due ragazzi ... Leggi su anteprima24

