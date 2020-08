Coronavirus, de Magistris: Napoli all’altezza della sfida (Di sabato 22 agosto 2020) “Nessuno pensava di vivere per mesi una pandemia mondiale. La vita e’ dura e difficile di questi tempi, per tanti, anche se in maniera diversa. La mia citta’ ha dimostrato grande responsabilita’ e maturita’ ai tempi del lockdown. I napoletani bravi e rigorosi, a cominciare dai nostri giovani. Negli ultimi mesi, riaccesi lentamente i motori in Italia, Napoli si sta dimostrando, ancora una volta, all’altezza della sfida che la storia ci ha riservato. In nessuna grande citta’ italiana si registra un tale numero di iniziative culturali ed attivita’ varie nel rispetto delle norme anti-covid. I Comuni non hanno ancora ricevuto il sostegno economico necessario e doveroso, eppure a Napoli non ci siamo piegati e non abbiamo mai mollato”. E’ quanto scrive il sindaco di ... Leggi su ildenaro

