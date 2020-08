Coronavirus, De Luca: "Pronti a chiudere la Campania". Bonaccini: "Per ora no ai blocchi tra Regioni" (Di sabato 22 agosto 2020) Dal Meeting di Rimini la replica del presidente dell'Emilia-Romagna all'ipotesi di De Luca: "Evitiamo che per colpa di qualche irresponsabile si debba tornare a chiudere ciò che con tanti sforzi abbiamo riaperto" Leggi su repubblica

Coronavirus, Aeroporto di Capodichino come Fiumicino: da domani tamponi a chi rientra dall'estero Da domani all'Aeroporto di Capodichino si faranno i tamponi anti-Covid19 a chi rientra dall'estero, in ...

Covid Italia, Bonaccini e Toti: no al blocco tra regioni

L'idea di vietare lo spostamento tra regioni per scongiurare una nuova ondata di Coronavirus viene per ora scartata dal Governo e anche tra i governatori arrivano i primi distinguo. Contrari alla prop ...

