Coronavirus, De Luca ai giovani: Al rientro evitate contatti (Di sabato 22 agosto 2020) “Nelle ultime ore sono stati individuati 18 casi positivi d’importazione. Si tratta in prevalenza di giovani provenienti da vacanze all’estero e 14 dalla Sardegna. Il nostro apprezzamento va al lavoro straordinario che si sta realizzando grazie all’impegno di tutti. Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a quanti hanno frequentato destinazioni a rischio, a evitare, al loro rientro, contatti diretti con familiari anziani, e a segnalarsi all’Asl di appartenenza”.Cosi’, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

