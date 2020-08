Coronavirus, cresce l’allarme anche in Germania: oltre 2mila nuovi contagi in 24 ore (Di sabato 22 agosto 2020) Non solo l’Italia. Un po’ tutta l’Europa si ritrova alle prese con una recrudescenza del Coronavirus. Intorno al nostro Paese c’è ormai una cintura di Stati dove la situazione si fa sempre più allarmante: da ultima è stata la Germania a superare la soglia dei 2mila contagi quotidiani, mentre Spagna e Francia continuano a viaggiare rispettivamente sopra i 3 e i 4mila nuovi casi giornalieri. Sul fronte dei Balcani, record giornaliero di nuovi contagi in Croazia: 306 nelle ultime 24 ore. Resta allarmante anche la situazione in Romania, che rimane uno dei principali focolai europei: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.189 nuovi contagi, che portano il totale a 77.544 ... Leggi su open.online

