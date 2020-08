Coronavirus, come si torna a scuola in Europa: dai passi indietro della Spagna fino all’esperimento tedesco (Di sabato 22 agosto 2020) Oltre 4.500 nuovi casi in Francia, più di 1.700 in Germania, quasi 3.350 in Spagna. La curva dei contagi da Coronavirus sta impennando in diverse aree dell’Unione Europea. La stessa Italia, con i suoi +947 casi di Covid-19 registrati ieri, 21 agosto, sta toccando vette che non si vedevano dai primi momenti della Fase 2. A rendere il tutto più allarmante c’è l’ingombrante scadenza di fine estate: il rientro a scuola. Studenti, docenti e personale scolastico si preparano a tornare in aula in condizioni epidemiche non propriamente incoraggianti. Che da noi la situazione sia agitata non è un mistero per nessuno. A partire da luglio, quando la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dato la data indicativa di riapertura (il 14 settembre), la corsa a ... Leggi su open.online

ha rivelato di aver riscontrato una positività al Covid-19 nel paddock nel giro dei test effettuati nel periodo dal 14 al 20 agosto. Prosegue l'attività di monitoraggio nella 'bolla' costruita attorno ...

Coronavirus, in Germania più di cento gli istituti scolastici chiusi

«Ogni giorno in cui non viene chiusa nessuna scuola è un buon giorno» dice Philipp Bender, portavoce del Ministero della Cultura dell’Assia, in Germania, dove le lezioni sono riprese lunedì scorso. No ...

